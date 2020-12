Coronavirus en Suisse : nouvelles restrictions pour les restaurants et les magasins

Les Suisses ne pourront plus aller faire du shopping ou déguster une entrecôte au restaurant après 19h dans les cantons les plus touchés. Le Conseil fédéral a pris vendredi de nouvelles mesures restrictives pour lutter contre la pandémie de coronavirus.

Le gouvernement avait déjà annoncé mardi vouloir serrer la vis face à la stagnation à un très haut niveau, voire l'augmentation, des cas. Après consultation des cantons, il a mis un petit peu d'eau dans son vin.

Les restaurants et les bars devront fermer de 19h à 6h à partir de samedi. Magasins, marchés, musées, bibliothèques, centres de loisirs ou de sport devront se plier aux mêmes horaires. Les offres à emporter et de livraison pourront elles se poursuivre jusqu'à 23h. Seuls les restaurants et les bars pourront rester ouverts les dimanches et jours fériés. Le 24 décembre et le jour de la Saint-Sylvestre, ils pourront même accueillir leurs clients jusqu'à une heure du matin.

Exceptions dans certains cantons

Des exceptions sont toutefois prévues pour les cantons les moins touchés. Les établissements pourront rester ouverts jusqu'à 23h. Plusieurs conditions doivent toutefois être réunies.

Le taux de reproduction doit rester en dessous de un pendant sept jours, et l'incidence journalière sur sept jours doit rester sous la moyenne suisse durant une semaine. Par ailleurs, les cantons doivent disposer de capacités suffisantes dans les centres de traçage des contacts et dans les services de santé.

Les manifestations seront interdites, à l'exception des offices religieux, des funérailles, des manifestations politiques et des assemblées législatives. Les activités sportives et culturelles seront restreintes à cinq personnes. Des exceptions sont toutefois prévues pour les enfants jusqu'à 16 ans, ainsi que les sportifs et les acteurs culturels professionnels.

Le gouvernement renonce en revanche à de nouvelles restrictions pour les rencontres privées. Elles sont limitées à 10 personnes.

Les nouvelles mesures entreront en vigueur samedi. Elles seront limitées jusqu'au 22 janvier 2021.

La Suisse comptait vendredi 5.136 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). 106 décès supplémentaires sont à déplorer et 174 malades ont été hospitalisés.