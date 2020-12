Coronavirus en Suisse : l’ouverture des pistes de ski fait craindre la propagation du virus

En Suisse, les principaux domaines skiables sont ouverts, et les amateurs de glisse en profitent. Une ouverture qui attire donc les touristes et qui pourrait accélérer la propagation du virus. La France et la Belgique ont justement fait le choix de ne pas ouvrir les stations. La Suisse fait donc un peu figure de rebelle, voire de mauvais élève. "Le gouvernement a autorisé certains cantons, c’est-à-dire certaines régions, à ouvrir leurs stations de ski s’ils le souhaitaient", explique Joël Marchetti, rédacteur en chef adjoint de la RTS (radiotélévision suisse).

La décision n’a pas été facile à prendre, même si la pratique est sacrée pour les Helvètes. "Un des grands arguments qui a été mis en avant, c’est de dire qu’en Suisse, le ski fait vraiment partie de la culture de la population, précise Joël Marchetti, qui note que des consignes sanitaires strictes sont appliquées. D’ailleurs, on voit fleurir dans certaines stations de ski des Covid Angels, des personnages clairement identifiables qui s’occupent de faire respecter ces consignes : le port du masque, bien sûr, dans les files d’attente, et la distance sanitaire dans ces files d’attente, au pied des remontées mécaniques."

►►► À lire aussi :

La Suisse attend toutefois beaucoup de touristes sur les pistes, même s’ils sont moins nombreux cette année, remarque Joël Marchetti : "En général les Britanniques représentent environ 20% de la clientèle d’une station comme Verbier." Des Britanniques contraints à la quarantaine, due au nouveau variant du virus, donc beaucoup moins nombreux cet hiver. "Ils étaient 10.000 début décembre et aujourd’hui, pour le canton du Valais, qui est un vrai canton à ski, ils ne sont plus que quelques centaines, et pour la plupart encore en quarantaine", résume le journaliste.

Le variant britannique n’a toutefois pas vraiment inquiété les cantons, dont la plupart n’ont pas fermé leurs installations. "Un des facteurs qui fait vraiment foi en Suisse pour permettre aux cantons de décider, c’est ce fameux taux R, le taux de reproduction du virus, rappelle Joël Marchetti. Lorsque ce taux est supérieur à 1, les cantons sont obligés de prendre des mesures particulières, notamment la fermeture des restaurants et ce type de mesures." Pour le moment, dans la plupart des stations de ski, les restaurants sont fermés.

Il faut dire que la situation sanitaire en Suisse est compliquée, avec plus de 4000 cas en 24 heures, dans un pays plus petit que la Belgique. La question du ski inquiète d’ailleurs pour une autre raison : "une des craintes était que le ski engendre des accidents qui viennent encore surcharger les hôpitaux qui sont déjà très occupés pour régler des cas de Covid", précise Joël Marchetti, qui note qu’il n’y a eu pour l’instant que peu d’accidents dans les stations.