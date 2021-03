Coronavirus en Suède : le vaccin AstraZeneca temporairement réservé aux plus de 65 ans

La Suède va temporairement utiliser à nouveau le vaccin AstraZeneca contre le coronavirus mais uniquement pour les personnes âgées de plus de 65 ans, indique jeudi dans un communiqué le service de santé suédois. Pour les plus jeunes, la Suède attend davantage de données.

La Suède a choisi d’utiliser à nouveau le vaccin de la société pharmaceutique anglo-suédoise mais uniquement pour les seniors, chez lesquels aucun effet secondaire grave n’a été signalé.

L’Agence européenne du médicament a souligné la semaine dernière que le vaccin d’AstraZeneca était sûr et efficace. Son utilisation avait été suspendue par plusieurs pays européens en raison de craintes qu’il n’augmente le risque de thromboses. Le lien entre la formation de caillots sanguins et le vaccin n’a toutefois pas été définitivement écarté. Ces effets secondaires ayant été détectés chez les jeunes, l’autorité sanitaire suédoise a décidé jeudi de n’injecter le vaccin qu’aux personnes âgées de plus de 65 ans, dans l’attente d’une étude plus approfondie.

"Le vaccin est très utile pour les plus âgés, dont beaucoup tombent gravement malades du Covid-19 tous les jours. Nous n’avons également remarqué aucun risque d’effets secondaires graves chez les seniors. Nous levons donc la pause pour les plus de 65 ans", a détaillé le directeur de l’autorité sanitaire, Johan Carlson, dans un communiqué.