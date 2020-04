Coronavirus en Suède: le pays doit se préparer à des "milliers" de morts, selon son Premier ministre

Suède : toujours pas de confinement généralisé - JT 19h30 - 02/04/2020 Et pendant ce temps, la Suède fait toujours un peu cavalier seul. Ecoles, bars et cinémas sont ouverts. Le pays scandinave n'est pourtant pas épargné. Près de 5000 contaminations et 282 décès. Malgré cela, le Gouvernement maintient le cap : pas de confinement.