Coronavirus en Slovaquie : la quarantaine passe à deux semaines pour les voyageurs

Les voyageurs se rendant en Slovaquie vont devoir compter sur deux semaines de quarantaine obligatoire à leur entrée sur le territoire, dès lundi, a annoncé Bratislava.

Les inquiétudes soulevées par le variant sud africain du Sars-Cov-2 ont motivé la décision du gouvernement slovaque, selon le ministre de la Santé, Marek Krajci, qui s’exprimait mercredi. Ce variant a été détecté en Autriche voisine.

Les employés transfrontaliers sont toutefois exclus de l’imposition de la quarantaine, mais ils doivent présenter un test négatif au Covid-19.

Le pays a relativement bien négocié la première vague de la pandémie en Europe, mais depuis octobre le nombre d’infections au nouveau coronavirus et le nombre de décès ont augmenté de manière dramatique. Les experts mettent en garde contre l’effondrement du système de santé.

Mercredi, le nombre de cas d’infections confirmé dans le pays de 5,5 millions d’habitants avait grimpé à 269.000 et plus de 5500 décès étaient recensés, faisant de la Slovaquie un des pays les plus touchés d’Europe.