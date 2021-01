Coronavirus en Russie : Moscou allège les restrictions

La ville de Moscou a poursuivi mercredi l'allègement des restrictions en vigueur depuis des mois pour limiter la pandémie de Covid-19, s'appuyant sur une baisse du nombre de contaminations malgré l'absence de confinement. "La pandémie est en recul, et dans ces conditions notre devoir est de créer les conditions pour le rétablissement de l'économie", a annoncé le maire de la capitale russe, Sergueï Sobianine.

Bars, restaurants et boîtes de nuit pourront de nouveau rester ouverts après 23H et le télétravail pour 30% des personnels n'est plus obligatoire. Le décret de M. Sobianine ne lève cependant pas l'interdiction des manifestations publiques en extérieur, à l'heure ou les partisans de l'opposant emprisonné Alexeï Navalny appellent à un rassemblement dimanche pour le deuxième weekend d'affilée.

Ces actions de protestations, jugées illégales, ont donné lieu le 23 janvier à 1500 arrestations à Moscou et près de 4000 à travers la Russie. M. Sobianine avait qualifié la manifestation d'inacceptable à cause de l'épidémie.

Plus de 50% des lits sont libres dans les unités Covid

Le maire de Moscou a dit mercredi que la situation épidémiologique continuait de "s'améliorer" dans cette mégapole de 12 millions d'habitants. "Plus de 50% des lits sont libres dans les unités Covid, c'est une première depuis la mi-juin", a-t-il noté.

A Moscou, 2317 nouvelles contaminations ont été recensées mardi pour 5572 guérisons. Malgré une deuxième vague de coronavirus meurtrière depuis l'automne, les autorités russes n'ont pas remis en place de confinement général pour protéger une économie déjà fragilisée.

Selon les chiffres officiels publiés quotidiennement, le pays enregistrait mardi depuis le début de la pandémie 3.756.931 cas de coronavirus, dont 70.482 décès.