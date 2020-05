Coronavirus en Russie : la Ville de Moscou va tester massivement sa population pour mesurer l'immunité collective

Moscou, épicentre de l'épidémie de nouveau coronavirus en Russie, a annoncé jeudi le lancement d'une campagne massive de dépistage par tirage au sort pour tenter d'établir le niveau réel des contaminations et la présence d'anticorps au sein la population.

Dès vendredi, 70.000 habitants de la capitale seront sélectionnés au hasard tous les trois jours pour mener à bien cette étude dont l'ampleur serait "unique au monde", a dit le maire de Moscou Sergueï Sobianine à la télévision.

"A tout moment, nous saurons exactement quelle part de Moscovites est infectée par le coronavirus et quelle part a développé une immunité. Et le plus important: quelle est la dynamique réelle de propagation de la maladie", a-t-il ajouté sur son blog.