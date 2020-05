Coronavirus en Russie : la ministre de la Culture est la troisième membre du gouvernement testée positive

La ministre russe de la Culture a été testée positive au nouveau coronavirus, devenant ainsi le troisième membre du gouvernement à avoir été contaminé, a annoncé ce mercredi son service de presse.

"Olga Lioubimova travaille à distance. Le test de dépistage s'est révélé positif et la ministre se trouve à la maison", a déclaré le ministère dans un communiqué, ajoutant qu'elle avait contracté la "forme légère" de la maladie qui "ne requiert pas d'hospitalisation".

Cette annonce intervient après celles de la contamination du Premier ministre Mikhaïl Michoustine le 30 avril et du ministre de la Construction Vladimir Iakouchev le lendemain.

Le président Vladimir Poutine a affirmé ce mercredi que Michoustine était "en voie de rétablissement". "Tout est stable. Il a de la température, comme c'est souvent le cas, mais il est en voie de guérison", a dit Poutine pendant une réunion gouvernementale par vidéoconférence retransmise à la télévision.

"Nous discutons avec lui tous les jours. Il prend part au travail actuel, à la préparation de toutes nos décisions", a-t-il ajouté.

Au plus fort de la crise

D'après les chiffres officiels, la Russie compte plus de 165.000 cas de Covid-19, enregistrant depuis plusieurs jours quelque 10.000 cas supplémentaires quotidiens. Ce pays est devenu ce mercredi le cinquième le plus touché en Europe et le sixième dans le monde, selon un comptage de l'AFP.

Mais avec 1537 morts, le taux de mortalité officiel demeure faible par rapport à celui constaté en Italie, en Espagne, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis et même en Allemagne.

Les autorités ont dit envisager une levée progressive du confinement à partir du 12 mai selon les régions. M. Poutine s'entretenait mercredi après-midi avec ses ministres et les gouverneurs régionaux de cet éventuel déconfinement.