Coronavirus en République tchèque : Les écoles primaires vont fermer leurs portes

Les autorités tchèques ont pris, lundi soir, un certain nombre de nouvelles mesures pour contrer la montée en flèche des contaminations dans le pays. Les écoles primaires vont notamment fermer leurs portes dès mercredi, indique la radio publique Radio Prague.

La fermeture des écoles primaires est prévue jusqu’au moins la fin des vacances d’automne, soit le 1er novembre.

Les bars, restaurants et boîtes de nuit fermeront aussi leurs portes mercredi, jusqu’à la fin de l’état d’urgence, soit le 3 novembre. Les rassemblements sont limités à six personnes et le port du masque est imposé aux arrêts des transports en commun. La plupart des lieux culturels avaient déjà été fermés.

La Tchéquie connaît une explosion du nombre de nouvelles contaminations ces dernières semaines. Le pays, qui compte 10,7 millions d’habitants, a enregistré vendredi plus de 8500 nouvelles infections confirmées. Le nombre de soignants infectés a aussi presque doublé entre le 3 octobre et ce lundi, passant de 2480 à 4432.