Coronavirus en République tchèque : 15.000 cas positifs en un jour, nouveau record

Le nombre de contaminations quotidiennes par le coronavirus en République tchèque a atteint un nouveau record mercredi, quatre jours seulement après avoir battu le précédent. En 24 heures, le pays de quelque 10,7 millions d’habitants a enregistré 15.663 nouveaux cas, a indiqué mercredi le ministère de la Santé. La Tchéquie et la Belgique sont actuellement les deux pays les plus touchés par la deuxième vague du nouveau coronavirus en Europe.

Le gouvernement du Premier ministre Andrej Babis a imposé de nouvelles restrictions pour tenter de maîtriser la flambée d’infections en République tchèque, dont un couvre-feu entre 21h00 et 05h00. À Prague, les transports en commun ont été considérablement réduits tandis que les autorités ont appelé les Tchèques à rester chez eux en journée également. Le télétravail est dès lors fortement recommandé.

Le pays affiche un taux d’incidence de 1379,8 contaminations pour 100.000 habitants sur les 14 derniers jours selon les chiffres du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) mercredi, qui placent la Belgique juste devant avec 1390,9 cas pour 100.000 habitants. Selon les chiffres publiés mercredi matin par l’Institut de santé publique Sciensano, la Belgique arrive toutefois en deuxième position avec 1369,3 nouveaux cas pour 100.000 habitants, entre le 10 et le 23 octobre. Cet écart entre les chiffres présentés par les deux institutions peut notamment s’expliquer par des moments différents de récolte des données. Les mises à jour nationales sont en effet publiées à des heures différentes et dans des fuseaux horaires variables.

Sciensano a en outre dénombré en moyenne 13.858 contaminations quotidiennes par le coronavirus entre le 18 et le 24 octobre.