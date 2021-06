Coronavirus en RDC : selon l'OMS, la maladie serait en augmentation "exponentielle" à Kinshasa

Les cas de Covid-19 ont augmenté fin mai de "façon exponentielle" à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC), a mis en garde le bureau local de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

"On observe une augmentation exponentielle de la circulation du virus Sars-Cov-2 à Kinshasa, accentuant ainsi une nette détérioration des indicateurs épidémiologiques de la ville province", constate dans son dernier bulletin hebdomadaire l'OMS en RDC.

Interrogé par l'AFP, un responsable du ministère de la Santé, s'exprimant sous couvert d'anonymat, a lui aussi constaté: "La troisième vague de Covid-19 est déjà là. Il s'agit des variants indien (Delta) et sud-africain" (Beta).

"Nous sommes dans la troisième (vague) en ce moment", a estimé un membre du Comité de lutte contre le Covid-19, le Pr Jean-Marie Kayembe, cité mercredi soir par la radio onusienne Okapi.

Il a fait ce constat sur la base du "nombre de cas de nouvelles infections qui augmentent, mais également la saturation des centres de prise en charge des malades", y voyant la conséquence de relâchement de l'observance des mesures barrières.

Depuis plusieurs jours, les cas de contamination, relativement limités dans l'absolu, sont en très nette hausse, selon les chiffres officiels. 243 nouveaux cas ont été ainsi identifiés jeudi, dont 161 à Kinshasa, où les contaminations tournaient au maximum autour de quelques petites dizaines ces dernières semaines.

Centre-ville comme épicentre

Au 2 juin, ces chiffres font état de 32.176 cas confirmés, pour 789 décès. Avec plus de 22.348 cas, Kinshasa est le principal foyer de l'épidémie apparue en mars 2020 dans le pays, avec comme épicentre la commune de la Gombe, le riche centre-ville où sont concentrées les institutions, le monde des affaires, et où vivent Congolais aisés et étrangers.

La majorité des habitants de la capitale restent cependant sceptiques sur la présence, voire l'existence, du coronavirus dans cette mégalopole tentaculaire, pour l'instant relativement épargnée.

Plusieurs proches collaborateurs du président Félix Tshisekedi sont décédés de la maladie, ainsi qu'une trentaine de parlementaires.