Coronavirus en RDC : la réouverture des écoles aura lieu le 22 février

Les autorités congolaises ont annoncé vendredi la réouverture le 22 février des écoles et des universités, fermées mi-décembre en République démocratique du Congo pour y freiner la propagation du coronavirus qui était alors en forte accélération.

"En raison de la baisse sensible des cas de contamination (par le coronavirus), la reprise des activités scolaires et académiques est prévue pour le lundi 22 février 2021", a déclaré le ministre de l'Intérieur Gilbert Kankonde à la télévision d'État, RTNC. Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion entre le président de la République Félix Tshisekedi et les membres du Comité chargé de la riposte contre le coronavirus, dirigé par le professeur Jean-Jacques Muyembe, a-t-il expliqué.

Les premiers cas de contamination par le coronavirus en RDC ont été diagnostiqués le 10 mars 2020. Depuis, 24.152 cas ont été enregistrés, dont 691 décès, tandis que 15.182 personnes ont été déclarées guéries, selon les derniers chiffres officiels fournis vendredi. Actuellement, sur les 26 provinces, 23 sont touchées par la pandémie, la capitale Kinshasa étant en tête des contaminations (18.787 cas).

La RDC a enregistré 126 nouveaux cas de Covid-19 ces dernières 24 heures, dont 42 à Kinshasa, selon la même source. En 2020, les autorités avaient fermé les écoles pendant six mois (mars-septembre). Rouvertes en octobre, elles ont de nouveau été fermées le 18 décembre pour endiguer la deuxième vague de la pandémie.