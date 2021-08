Coronavirus en Polynésie française : nouveau couvre-feu dès mercredi

La Polynésie française, dans le Pacifique, sera soumise à un nouveau couvre-feu nocturne de 21h00 à 04h00 du matin dès mercredi face à la flambée de l’épidémie de Covid-19, ont annoncé les autorités locales.

Le haut-commissaire de Polynésie, Dominique Sorain, n’a pas exclu d’étendre "très rapidement" les heures de ce couvre-feu, voire de reconfiner ce territoire très touristique, déjà soumis depuis la mi-juillet à des restrictions.

"Le 16 juillet, nous avions un taux d’incidence inférieur à 10, aujourd’hui on est à plus de 1000", a regretté Dominique Sorain sur la chaîne locale TNTV lundi soir.

Hausse des cas

Après plusieurs mois de circulation très faible du virus, l’épidémie a connu un regain soudain début août.

Plus aucun Polynésien n’était hospitalisé pour cause de Covid à la mi-juillet ; ils sont désormais 159 à l’être, dont 27 en réanimation.

Le Covid-19 a provoqué la mort de 166 Polynésiens depuis le début de l’épidémie, dont neuf au cours du dernier week-end.

Les autorités avaient déjà instauré depuis la fin juillet plusieurs restrictions : limitation des rassemblements publics à 20 personnes et interdiction de tout événement rassemblant plus de 500 personnes, des concerts et expositions, discothèques et salles de bals fermées…

Dans cette collectivité largement autonome, la santé est de compétence locale, mais la sécurité et la justice relèvent de la France.

L’économie polynésienne, basée sur le tourisme, a beaucoup souffert de la crise. Le haut-commissaire a précisé que l’Etat avait injecté 185 millions d’euros d’aides pour la soutenir pendant l’épidémie, et que ces aides allaient se poursuivre.