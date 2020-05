Coronavirus en Pologne: les élections présidentielles du 10 mai ajournées

Le parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir en Pologne et l'un de ses partenaires de coalition ont annoncé avoir conclu mercredi soir un accord destiné à permettre le report de l'élection présidentielle prévue ce dimanche. Le scrutin "n'aura pas lieu en mai", a précisé ce jeudi matin le chef d'un des partis au pouvoir, Jaroslaw Gowin.

Scrutin présidentielle annulé

Ce scrutin, initialement prévu ce dimanche et dont le report était réclamé par l'opposition pour cause de pandémie, a fait l'objet d'un différend entre M. Gowin, chef du petit parti Porozumienie (Entente) et celui du principal parti de la majorité conservatrice, Droit et Justice (PiS), Jaroslaw Kaczynski.

Le PiS insistait pour que le vote se déroule comme prévu malgré l'épidémie, tandis que l'opposition accusait le parti au pouvoir de privilégier ses gains politiques à la santé publique.

Des désaccords ont aussi miné la coalition gouvernementale conservatrice, avec un risque de rupture, l'un des partis ayant affiché son opposition au projet de PiS d'organiser le vote par correspondance face aux risques sanitaires.

L'annonce inattendue de ce mercredi soir semble indiquer que les tensions au sein de la coalition se sont apaisées.

Décision de la Cour suprême

Dans un communiqué, la coalition a simplement indiqué qu'elle s'attendait à ce que la Cour suprême annule le scrutin de dimanche. "Le speaker du Parlement annoncera ensuite la nouvelle date du vote", a-t-elle ajouté.

Certains détracteurs ont déclaré que cela semblait saper l'autorité de la Cour suprême et violer les règles électorales.

Un expert constitutionnel a estimé que l'annonce de mercredi soir semblait contredire les dispositions constitutionnelles du pays sur la modification de la date d'un scrutin. "C'est incroyable. Comment pouvez-vous imaginer dans un pays démocratique que les politiciens décident de ce que la Cour suprême jugera ?", a déclaré Ryszard Piotrowski, qui enseigne à l'Université de Varsovie.

Au plus tard à la mi-juillet

D'après un juriste et député PiS, Przemyslaw Czarnek, la présidente de la chambre basse aura 14 jours à compter de la décision de la Cour Suprême pour fixer une nouvelle date pour le scrutin présidentiel. Celui-ci devra se tenir au plus tard 60 jours après cette annonce. Selon des experts polonais, cela le situe au plus tard à la mi-juillet. Le président sortant Andrzej Duda, issu du PiS, qui brigue un deuxième mandat, a déclaré mercredi qu'il souhaitait que l'élection se tienne "le plus rapidement possible".