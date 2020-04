Coronavirus en Pologne: dix ans après le crash aérien de Smolensk (Russie), cérémonies discrètes dans un pays touché par la pandémie

Cérémonie d'hommage aux victimes de la catastrophe de Smolensk, à Varsovie, ce 10 avril -... La Pologne, pratiquement sous couvre-feu pour cause de pandémie de nouveau coronavirus, a commémoré discrètement vendredi la catastrophe aérienne qui, il y a dix ans en Russie, avait coûté la vie à 96 personnes, dont le président Lech Kaczynski.Vendredi, seuls son frère Jaroslaw Kaczynski, chef du parti conservateur au pouvoir, le Premier ministre Mateusz Morawiecki et une poignée de responsables politiques ont déposé, dans le centre de Varsovie, des couronnes de fleurs devant la statue de Lech Kaczynski et le monument dédié à toutes les victimes de la catastrophe.