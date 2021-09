Coronavirus en Nouvelle-Calédonie : vaccination obligatoire pour tous les majeurs

Jean-Michel Dogné au sujet de la vaccination obligatoire - QR le débat - 02/09/2021 Pour Jean-Michel Dogné, directeur du département pharmacie de l’UNamur et membre de la Task Force Vaccination, en revanche, certains secteurs tels que les soins de santé et l’enseignement doivent être vaccinés en priorité : "Une étude américaine a montré que fin du mois de mai, un enseignant non vacciné qui portait à peine le masque a en deux jours contaminé 12 élèves d’une classe de 24, qui eux-mêmes en ont contaminé d’autres. Au total, 27 personnes ont été contaminées. Il ne faut pas masquer l’absence de se faire vacciner en se cachant derrière le fait que d’autres aussi doivent être vaccinés. Il faut montrer l’exemple."