Coronavirus en Norvège : restrictions prolongées jusqu’à la mi-janvier

La Norvège, où le taux de contamination au Covid-19 est l’un des plus faibles d’Europe, a annoncé mardi la prolongation jusqu’à la deuxième quinzaine de janvier de ses restrictions sanitaires pour éviter un rebond de l’épidémie.

"La situation reste instable et peut changer rapidement", a déclaré lors d’une conférence de presse le ministre norvégien de la Santé, en citant notamment les risques de contamination lors des fêtes de fin d’année. "C’est pourquoi nous conservons les mesures nationales jusqu’à la deuxième moitié de janvier. Nous réévaluerons alors", a-t-il ajouté.

►►► À lire aussi : Coronavirus : pourquoi les "bons élèves" européens d’hier sont devenus de pires cancres que nous ?

Pour enrayer la deuxième vague épidémique apparue sur son sol après l’été, la Norvège recommande un confinement volontaire en invitant sa population à rester chez soi et limiter les contacts sociaux, et impose une quarantaine de dix jours aux personnes arrivant de l’étranger.

A Oslo, salles de sport, cinémas et théâtres notamment sont fermés, le port du masque est obligatoire dans les espaces publics fermés et il est interdit de servir de l’alcool dans les bars et restaurants.