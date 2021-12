Coronavirus en Norvège : durcissement des mesures à l’approche de Noël

La Norvège va renforcer les mesures sanitaires pour lutter contre une flambée des cas de Covid-19, avec notamment un nombre limité de personnes pour les évènements à domicile, y compris les fêtes de Noël, a annoncé mardi le gouvernement.

A compter de minuit jeudi et pour quatre semaines, les autorités recommandent de limiter à dix le nombre des invités chez soi (personnes du foyer non comprises) – un plafond relevé à 20 et pour une seule occasion sur la période des fêtes de Noël, à condition d’assurer une distance d’un mètre entre chaque personne.

Le port du masque sera également de nouveau obligatoire si une distance sociale – qu’il faudra à nouveau respecter – d’un mètre ne peut pas être assurée.

L’alcool devra, quant à lui, être servi à table dans les bars et les restaurants et jusqu’à minuit maximum.

"La situation est désormais si grave que nous devons prendre de nouvelles mesures pour garder la pandémie sous contrôle", a expliqué le Premier ministre, Jonas Gahr Støre, en conférence de presse.

Les autorités sanitaires s’attendent à ce que ce nouveau variant, détecté en premier en Afrique australe, devienne majoritaire "au plus tard en janvier" en Norvège.