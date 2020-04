Coronavirus en Italie : un membre de la garde rapprochée de Giuseppe Conte est décédé à 52 ans

Un policier qui faisait partie de l’escorte du chef du gouvernement italien Giuseppe Conte est mort ce samedi, victime du nouveau coronavirus, a annoncé la police italienne.

Giorgio Guastamacchia, 52 ans, avait été testé positif le 21 mars. Les autorités italiennes avaient alors fait savoir qu’il n’avait pas été directement en contact avec Giuseppe Conte les deux semaines précédentes.

Le chef du gouvernement avait tout de même été testé par précaution et le résultat avait été négatif. Avec près de 15.000 morts et quelque 120.000 personnes contaminées, l’Italie est le pays le plus endeuillé du monde par le Covid-19, selon les bilans officiels.



