Coronavirus en Italie : les citoyens pourront voyager librement dans leur pays à partir de mercredi

L’Italie se prépare à mettre en œuvre une nouvelle phase de son déconfinement. A partir de ce mercredi 3 juin, les Italiens pourront à nouveau voyager librement d’une région à l’autre du pays. Il n’y a actuellement plus de raison de maintenir une telle interdiction, a déclaré le ministre de la Santé, Roberto Speranza. Les ressortissants européens pourront également retourner en Italie à partir de mercredi, sans devoir rester en quarantaine.

Depuis près de trois mois, les voyages non-essentiels en Italie étaient interdits, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus.

L’Italie a été particulièrement touchée par le virus, avec plus de 33.000 morts, selon les chiffres officiels. Mais le nombre de nouvelles contaminations observe une tendance à la baisse depuis plusieurs jours et selon les autorités sanitaires, il n’y a plus de "situations critiques" dans le pays.

La pression est forte sur le gouvernement italien pour que celui-ci rouvre le pays. Les conséquences économiques et sociales des strictes mesures de confinement risquent en effet d’être elles aussi dramatiques. L’Italie veut notamment accueillir à nouveau des touristes alors que ce secteur est essentiel pour le pays.