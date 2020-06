Coronavirus en Italie : la justice va entendre le Premier ministre Giuseppe Conte sur la gestion de l'épidémie

Le parquet de Bergame, dans le nord de l'Italie, va entendre le chef du gouvernement Giuseppe Conte dans le cadre d'une enquête sur la gestion de l'épidémie de Covid-19 qui a fait plus de 34.000 morts dans la péninsule, ont annoncé mercredi les agences de presse italiennes. Les magistrats, qui pourraient se rendre à Rome pour entendre M. Conte, souhaitent aussi écouter les témoignages des ministres de la Santé, Roberto Speranza, et de l'Intérieur, Luciana Lamorgese, ont ajouté ces mêmes agences.

Selon les sites internet de deux quotidiens italiens, Corriere della Sera et Il Sole-24 Ore, les interrogatoires pourraient commencer dès ce mercredi dans la capitale italienne.

Le parquet de Bergame, ville martyre de la région de Lombardie et épicentre de l'épidémie qui a frappé l'Italie de début février à mai, mène plusieurs enquêtes distinctes liées à cette tragédie. Celle dans laquelle les magistrats souhaitent entendre M. Conte et ses deux ministres concerne les retards dans l'instauration d'une "zone rouge" comprenant deux communes de ce département, Nembro et Alzano Lombardo, particulièrement touchées par le Covid-19. Le gouvernement central et les dirigeants de la Lombardie se rejettent la responsabilité de ce retard, qui a eu un impact dramatique avec la saturation du système sanitaire, la hausse de la mortalité et la progression du nouveau coronavirus dans cette région.