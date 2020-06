Coronavirus en Italie : interdiction d’utiliser les compartiments bagages en cabine sur les vols à l’arrivée ou au départ

L’utilisation des compartiments bagages en cabine sur les vols à l’arrivée ou au départ de l’Italie est désormais interdite pour des raisons sanitaires, indique une note de l’autorité italienne de l’aviation civile (Enac), relayée vendredi par les agences italiennes.

Cette nouvelle règle, annoncée jeudi aux compagnies aériennes, résulte d’un décret gouvernemental précisant que les voyageurs peuvent seulement monter à bord avec un sac de petite dimension à glisser sous le siège situé devant soi.

L’idée est d’éviter les contacts rapprochés entre passagers et limiter les mouvements dans les cabines des avions.

Éviter "le chaos"

Aucun supplément ne peut être exigé des clients de la part des compagnies aériennes pour mettre leurs valises en soute, précise aussi l’Enac.

Une association italienne de consommateurs, Codacons, a salué vendredi cette décision qui permettra "d’éviter le chaos" auquel on assiste parfois dans les cabines "quand les passagers placent leurs bagages dans les compartiments en hauteur". "Dans ce domaine, les Italiens font partie des voyageurs les plus indisciplinés d’Europe, provoquant retards et files qui aujourd’hui alimenteraient le risque de contagion", estime l’association.