Coronavirus en Italie : après deux journées consécutives de baisse, le nombre de morts repart à la hausse

Le bilan des morts en Italie est reparti lundi à la hausse, avec 636 décès supplémentaires en 24 heures, après deux journées consécutives de baisse, a annoncé la Protection civile.

L'Italie, pays le plus durement touché par l'épidémie de Covid-19 avec un total de 16.523 morts pour plus de 132.000 cas, avait commencé à espérer une accalmie après avoir enregistré des baisses significatives samedi et dimanche par rapport aux 766 décès de vendredi.

Dimanche, le pays avait annoncé 525 décès supplémentaires. Au total depuis l'apparition de l'épidémie dans la Péninsule le 21 février, l'Italie a recensé 16.523 décès, le plus lourd bilan officiel au monde.

Le nombre de cas confirmés a augmenté en 24 heures de 3.599, le plus faible décompte quotidien depuis le 17 mars, pour atteindre un total de 132.547 cas.

Le pays compte 3.898 personnes en réanimation, soit 79 de moins que dimanche. Cela fait maintenant trois jours consécutifs que ce nombre diminue.