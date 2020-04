Coronavirus en Italie : 681 nouveaux cas en 24h, l'Italie poursuit une tendance vers la diminution

Depuis plus d’une semaine, le nombre de nouveaux cas diminue en Italie. Ce samedi, on compte 681 nouveaux cas, on en comptait 766 la veille.

Le pays reste, à ce jour, le plus endeuillé au monde. Au total, 14.681 personnes ont succombé du coronavirus.

Les malades en soins intensifs diminuent aussi

Le nombre d'hospitalisations en soins intensifs a diminué pour la première fois en Italie depuis que la pandémie y a explosé il y a plus d'un mois, a annoncé samedi la protection civile.

Le nombre de malades du Covid-19 en soins intensifs dans les hôpitaux italiens, est repassé sous la barre des 4000 (3994 contre 4068 la veille). "C'est une nouvelle importante parce que cela permet à nos hôpitaux de respirer. C'est la première fois que ce chiffre est en baisse depuis que nous avons la gestion de cette urgence", s'est félicité le patron de la protection civile Angelo Borrelli.