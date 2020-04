Coronavirus en Italie : 431 morts ce dimanche, bilan le moins lourd en plus de 3 semaines

L’Italie a communiqué ce dimanche son bilan quotidien. Et les nouvelles sont plutôt optimistes puisqu’avec 431 morts en Italie recensés ce dimanche, il s’agit du bilan le plus bas pour le pays depuis le 19 mars, il y a plus de trois semaines..

Jamais depuis cette date ou le pays a comptabilisé 427 décès en une journée, ce chiffre n'était passé sous la barre des 500 morts. Ce total des décès recensés par la protection civile est presque un tiers moins lourd que celui annoncé samedi (619). L'Italie est l'un des pays au monde les plus meurtris par la pandémie, avec près de 20.000 morts selon les décomptes officiels.