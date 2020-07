Coronavirus en Italie : 25 milliards d'euros supplémentaires pour soutenir la reprise post-pandémie

Le gouvernement italien va engager des dépenses supplémentaires de 25 milliards d'euros au titre du budget 2020, portant le déficit public à 11,9% du PIB, le plus élevé de la zone euro, pour soutenir la reprise économique après la pandémie.

Annoncée au lendemain de l'accord historique conclu par l'UE sur un plan de relance post-coronavirus et dont l'Italie est un des principaux bénéficiaires, cette rallonge budgétaire va creuser la dette italienne à 157,6% du PIB.

"Le gouvernement juge de la plus grande importance, dans les circonstances, de continuer à assurer le soutien au système productif et au pouvoir d'achat des citoyens, de soutenir la reprise et d'intervenir quand nécessaire pour préserver l'emploi", a-t-il indiqué dans un communiqué à l'issue du conseil des ministres tenu dans la nuit de mercredi à jeudi.

Les détails de ces nouvelles dépenses seront présentées début août devant le parlement de la 3e économie de la zone euro.