Coronavirus en Israël : nouveau record de contaminations malgré le confinement

Israël a enregistré un record de contaminations quotidiennes depuis le début de la pandémie de coronavirus malgré un troisième confinement national, a indiqué mardi le ministre de la Santé.

Lundi, 9589 nouvelles infections par le coronavirus ont été détectées, ce qui représente un taux de positivité de 7,6% des tests effectués.

Depuis l’apparition du virus dans l’État hébreu, plus d’un demi-million de citoyens se sont révélés positifs au virus, sur une population totale de 9,2 millions d’habitants.

Un cinquième de la population vacciné

Le Parlement israélien a voté jeudi la prolongation du confinement jusqu’au 21 janvier ainsi que de nouvelles restrictions après une augmentation des cas d’infections par le nouveau coronavirus. Les écoles et les crèches sont fermées depuis vendredi matin, à l’exception de l’enseignement spécialisé. Pendant deux semaines, les Israéliens sont cantonnés à des déplacements n’excédant pas le kilomètre autour de leur domicile. Certaines exceptions sont toutefois considérées comme valables.

Parallèlement, Israël a vacciné un cinquième de sa population en trois semaines, précisait dimanche le ministre de la Santé. Selon le site Our World in Data, cela place le pays en tête du nombre de vaccinations par 100 habitants, devant les Emirats arabes unis (11,8% de résidents vaccinés) et Barhein (5,44%).