Coronavirus en Israël : le président Isaac Herzog a reçu une troisième dose de vaccin Pfizer/BioNTech

Le président israélien, Isaac Herzog, a reçu ce vendredi une troisième dose de vaccin Pfizer/BioNTech contre le Covid-19, lançant ainsi une campagne en Israël en faveur d’une vaccination de rappel destinée aux personnes âgées de 60 ans et plus.

"Nous commençons la campagne de vaccination de rappel", a déclaré le président Herzog, qui s’est fait administrer une troisième dose de vaccin anticovid à l’hôpital Sheba, situé dans la banlieue de la métropole israélienne Tel-Aviv.

Nouvelle campagne de vaccination

L’Etat hébreu avait déjà autorisé à la mi-juillet l’administration d’une troisième dose de vaccin pour les personnes atteintes d’immunodépression sévère, c’est-à-dire dont le système immunitaire les rendaient particulièrement vulnérables face au virus. Mais en raison d’une hausse récente du nombre de cas de Covid-19, le Premier ministre, Naftali Bennett, a annoncé une campagne, afin d’administrer une troisième dose de vaccins aux personnes âgées de 60 ans et plus.

"Israël est un pionnier" en administrant "une troisième dose de vaccin pour les personnes âgées de 60 ans et plus", a déclaré vendredi Bennett, 49 ans, qui a accompagné à l’hôpital le président Herzog pour la piqûre. "La seule manière de vaincre le Covid, c’est d’agir ensemble. Ensemble cela signifie de partager des informations, des méthodes, des conseils, des étapes pratiques. L’Etat d’Israël est ouvert à partager toutes les informations qu’il obtiendra par cette mesure audacieuse", a ajouté M. Bennett.

Selon le géant Pfizer, qui produit le vaccin majoritairement utilisé en Israël, "de nouvelles études montrent qu’une troisième dose a des effets neutralisants contre le variant Delta (qui sont) plus de cinq fois plus élevés chez les jeunes et plus de onze fois chez les personnes plus âgées."

Mais pour l’heure, l’Autorité américaine des médicaments (FDA), dont Israël suit généralement les recommandations, n’a pas donné son feu vert à l’administration d’une troisième dose pour les personnes âgées.