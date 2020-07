Coronavirus en Israël : des quartiers de Jérusalem et de quatre autres villes reconfinés

Le gouvernement israélien a réimposé vendredi des mesures de confinement dans plusieurs quartiers de cinq villes, dont Jérusalem. Le pays a enregistré un nombre record de 1464 nouvelles infections ces dernières 24 heures, portant le nombre total de cas à 35.533, a déclaré vendredi le ministre de la santé.

Les mesures de confinement sont entrées en vigueur à midi, heure locale, dans plusieurs quartiers des villes de Jérusalem, Beit Shemesh, Lod, Ramla et Kiryat-Malakhi et ce, pour au moins sept jours. D'autres zones de la ville de Lod sont également fermées pour cinq jours.

Fermeture de bars et salles de sport

Mardi, de nouvelles restrictions sont entrées en vigueur en Israël, telles que la fermeture des bars et des salles de sport, la limitation du nombre de personnes dans les lieux publics et l'augmentation de l'amende pour les personnes ne portant pas de masques en public.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est de plus en plus sous le feu des critiques pour sa gestion de la crise. Il lui est reproché d'avoir assoupli trop rapidement les mesures de confinement et d'avoir échoué à s'être préparé à une deuxième vague d'infections.

Le gouvernement a proposé jeudi un programme d'aide de plusieurs milliards de dollars pour atténuer les retombées économiques de la crise.