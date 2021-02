Coronavirus en Israël : couvre-feu nocturne pour la fête de Pourim

Israël a décidé d’imposer à partir de jeudi un couvre-feu nocturne à l’occasion des célébrations de la fête religieuse juive de Pourim pour éviter une hausse des contaminations au nouveau coronavirus.

Le couvre-feu sera imposé de 20h30 locales (18h30 GMT) à 5h (3h GMT) de jeudi à dimanche matin, a indiqué mardi un communiqué conjoint du bureau du Premier ministre et du ministère de la Santé.

Durant ces trois jours, les rassemblements de plus de dix personnes dans un endroit fermé et de plus de 20 personnes en extérieur seront interdits, selon le communiqué.

La fête de Pourim qui sera célébrée jeudi soir et vendredi marque selon la tradition juive, la victoire des Juifs contre un vizir de l’empire perse, Haman, au Ve siècle avant J-C.

Elle est traditionnellement l’occasion de défilés carnavalesques, de soirées costumées et de grands rassemblements populaires.