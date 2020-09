Coronavirus en Israël : confinement total à partir de vendredi en Israël

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé dans la soirée mercredi que les restrictions en place actuellement pour faire face à la crise sanitaire seraient durcies sous forme d’un confinement total de deux semaines à partir de vendredi, alors que les cas de contaminations au Covid-19 bondissent.

L’annonce du Premier ministre a été faite via message vidéo alors que le gouvernement se réunissait pour déterminer les nouvelles restrictions, s’ajoutant à celles en place depuis vendredi dernier dans le cadre d’un reconfinement.

Les récents chiffres de contaminations étaient de 6,950 nouveaux cas pas par rapport à la veille.

La nature exacte ce confinement plus stricte n’a pas été détaillée, mais les médias locaux évoquent la fermeture de tous les commerces non essentiels et des restrictions sur les manifestations et rassemblements religieux.

Ces derniers, de même que les prières en extérieurs, seraient limités à 20 personnes dans un radius d’un kilomètre de son domicile.

M. Netanyahu a fait savoir que les restrictions strictes seraient assouplies à nouveau après la saison des vacances juives, soit le 11 octobre.