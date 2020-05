Coronavirus en Irlande : premiers assouplissements du confinement

Les Irlandais sont en outre autorisés à rencontrer famille et amis pour de petits rassemblements, à l’extérieur.

►►► À lire aussi : Coronavirus et aviation : Ryanair supprime 250 emplois dans quatre de ses bureaux européens

Les terrains de football, les courts de tennis et les golfs peuvent désormais rouvrir, à la condition que soient respectées les mesures de distanciation sociale.

Les jardineries, quincailleries et marchés de producteurs sont de nouveau autorisés à reprendre leurs activités tandis que les travailleurs exerçant leur profession à l’extérieur comme les employés du bâtiment ou les jardiniers retournent au travail.

L’Irlande a commencé lundi à assouplir les mesures de confinement prises fin mars pour lutter contre la propagation du nouveau coronavirus, en autorisant la réouverture de certains magasins et le retour au travail d’une partie des employés.

Traduction de Leo Varadkar, Premier ministre de l'Irlande:

"Donc, le message aujourd'hui est de rester à la maison sauf dans ces cinq cas, et je les compte : 1) pour aller au travail si votre lieu de travail est ouvert et que vous ne pouvez pas travailler à la maison; 2) pour faire des courses pour les articles dont vous avez besoin; 3) pour faire de l'exercice dans un rayon de 5 km de la maison ; 4) pour des raisons médicales ou pour prendre soin des autres; et 5) pour rencontrer des amis ou de la famille à l'extérieur, en groupes de quatre au maximum." -

"Si tout va bien, nous entrerons dans une nouvelle phase de déconfinement de notre pays toutes les trois semaines. La prochaine révision aura lieu le 5 juin. Pour continuer à avancer, nous devons continuer à suivre les lignes directrices. Tout est provisoire et réversible, et nos progrès dépendent de la poursuite de nos actions." -

"Le coronavirus est un enfer qui fait rage dans le monde entier. En Irlande, c'est maintenant un "feu en retrait", mais il n'est pas vaincu. Nous devons éteindre chaque étincelle, et éteindre chaque braise. Nous sommes tous unis dans ce grand effort national et nous devons compter les uns sur les autres si nous voulons réussir, ce que nous ferons. "