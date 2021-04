Coronavirus en Irlande : le vaccin AstraZeneca réservé aux plus de 60 ans

L’Irlande a décidé lundi de réserver au plus de 60 ans le vaccin AstraZeneca, adaptant à son tour son utilisation du sérum du laboratoire anglo-suédois en raison des craintes autour de cas de formation de rares caillots sanguins.

La décision, prise dans la foulée de la recommandation de la commission chargée du programme de vaccination, doit entrer en vigueur dès mardi.

Le ministère de la Santé et les autorités sanitaires "vont à présent travailler ensemble pour s’assurer que ces recommandations actualisées soient incorporées à la mise en œuvre en cours du programme de vaccination", a souligné dans un communiqué le médecin-chef Ronan Glynn.

►►► À lire aussi : Coronavirus en Belgique : ce qu'il faut savoir sur la limitation de l'administration du vaccin AstraZeneca

Le service de santé va à présent voir comment rediriger de "manière efficace" les doses et "redéfinir et clarifier exactement qui aura quel vaccin et quand dans les semaines qui viennent" a-t-il précisé lors d’une conférence de presse.

Selon les derniers chiffres, près de 750.000 personnes en Irlande ont déjà reçu une première dose pour une population de 5 millions d’habitants. La pandémie y a fait 4785 morts.