Coronavirus en Iran : le pays franchit la barre des 80.000 décès

L’Iran a franchi la barre des 80.000 décès dus au coronavirus, selon le dernier bilan du ministère de la Santé publié lundi.

Depuis le début de la pandémie, l’Iran a recensé un total de 80.156 morts alors que près de 3 millions de personnes ont été contaminées par le SARS-Cov-2 dans ce pays de 83 millions d’habitants.

Afin d’empêcher la propagation du virus, les autorités iraniennes ont imposé des mesures de confinement à plusieurs reprises, mais celles-ci ont à chaque fois été levées rapidement pour des raisons économiques.

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

A cause notamment de la crise économique liée aux sanctions américaines, l’Iran n’a importé jusqu’à présent que six millions de doses de vaccin contre le Covid-19 et seuls 5% de la population a été vaccinée jusqu’ici.

Le ministère iranien de la Santé compte toutefois sur l’importation de 16 millions de doses supplémentaires d’ici la fin du mois prochain et mise sur des sérums produits localement pour accélérer la campagne de vaccination.