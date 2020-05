Coronavirus en Iran : 2102 nouveaux cas enregistrés, la plus forte hausse en un mois

Téhéran a annoncé vendredi plus de 2100 nouveaux cas de Covid-19, soit la plus forte hausse du nombre de contaminations en plus d’un mois, mettant en garde contre des foyers touchant de nouvelles régions en Iran.

Le porte-parole du ministère de la Santé Kianouche Jahanpour a indiqué que 2102 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant le total de malades dans le pays à 116.635.

