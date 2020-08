Coronavirus en Inde : un incendie dans un hôpital coûte la vie à huit patients Covid-19

Selon les services d’urgence, l’incendie s’est déclaré après que l’équipement de protection d’un employé a pris feu. Celui-ci aurait quitté la pièce en courant pour éteindre les flammes, propageant ainsi le feu malgré lui, a indiqué le chef des pompiers locaux.

La fumée et la chaleur de l’incendie ont causé la mort de cinq hommes et trois femmes hospitalisés pour une infection au Covid-19, a affirmé le chef des pompiers.

La police est intervenue pour empêcher les membres de la famille des patients d’entrer dans l’établissement pour exprimer leur colère.

1,9 million de cas d’infection

Le Premier ministre indien, Narendra Modi, a partagé sur Twitter sa tristesse causée par "l’incendie tragique d’un hôpital" dans son État d’origine, le Gujarat.

Parallèlement, les employés des hôpitaux de Mumbai pataugent dans l’eau de pluie des inondations causées par les fortes précipitations de la mousson.

Avec plus de 1,9 million de cas d’infection, l’Inde est le troisième pays du monde le plus touché en nombre de contaminations, après les Etats-Unis et le Brésil. Le pays a signalé 56.282 nouveaux cas jeudi. Au total, plus de 40.000 personnes sont décédées dans le pays des suites du Covid-19.