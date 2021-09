Coronavirus en Inde : restrictions pour la saison des fêtes religieuses

Les autorités indiennes vont imposer des restrictions à l’occasion des principales fêtes hindoues qui débutent cette semaine et drainent habituellement d’immenses foules, invoquant la menace d’une autre vague de Covid-19 déjà prête à frapper.

Après une flambée dévastatrice du coronavirus en avril et mai, les gouvernements des Etats de ce pays de 1,3 milliard d’habitants s’inquiètent de la situation sanitaire à l’approche de la fête populaire hindoue de Ganesh qui commence vendredi et dure onze jours.

"La troisième vague de Covid-19 n’est pas à venir, elle est déjà là", a déclaré Kishori Pednekar, le maire de Bombay (20 millions d’habitants), capitale de l’Etat du Maharashtra, qui a été l’une des villes indiennes les plus touchées.

"Nous pourrons célébrer les festivals plus tard. Donnons d’abord la priorité à la vie et à la santé de nos citoyens", avait dit la veille Uddhav Thackeray, ministre en chef de l’Etat.

Les processions du premier et du dernier jour du festival, qui attirent généralement des flots humains dans les rues, seront notamment interdites.

Dans l’État voisin du Karnataka, un couvre-feu nocturne restera en place et les districts affichant des taux de dépistage positifs élevés se verront interdire l’organisation des célébrations.

Le ministre de la Santé de cet Etat, K. Sudhakar, a déclaré que les autorités craignaient une hausse des cas après la récente reprise des cours dans les écoles secondaires.

L’État du Tamil Nadu a interdit les festivités publiques et l’État du Bengale occidental devrait imposer des restrictions aux festivités de Durga Puja en octobre.

Les autorités sanitaires et le corps médical redoutent une répétition de l’épouvantable vague de Covid-19 qui a fait plus de 200.000 morts au printemps et submergé les hôpitaux.