Coronavirus en Inde : la grande ville indienne de Chennai se reconfine

La quinzaine de millions d’habitants de l’agglomération de Chennai (sud de l’Inde) est entrée vendredi dans un nouveau confinement face à l’intensification de l’épidémie de nouveau coronavirus en Inde.

Cette mesure est le premier retour en arrière majeur dans le processus de déconfinement à l’œuvre à travers la nation de 1,3 milliard d’habitants. Confronté à une économie exsangue, New Delhi a largement levé au début du mois le confinement draconien imposé fin mars à tout le pays pour freiner la propagation de la maladie Covid-19.

En raison de la virulence persistante de l’épidémie, l’État du Tamil Nadu (sud) a cependant ordonné le reconfinement pour 12 jours de sa capitale régionale Chennai et de districts mitoyens à partir de vendredi.

Seuls les commerces essentiels peuvent ouvrir, comme les magasins d’alimentation ou les stations essence, mais uniquement entre 06h00 et 14h00. Les habitants n’ont le droit de se déplacer que dans un rayon de deux kilomètres autour de leur domicile, sauf urgence médicale.

Vendredi matin, les rues habituellement animées de la quatrième ville d’Inde étaient bien plus calmes que la normale.

Le Tamil Nadu, avec le Maharashtra et Delhi, fait partie des régions indiennes les plus affectées par la pandémie de nouveau coronavirus, qui ne montre pas de signes d’affaiblissement dans le deuxième pays le plus peuplé de la planète.

L’Inde a enregistré plus de 13.600 nouveaux malades du Covid-19 en 24 heures, portant le total à 380.532, selon les chiffres officiels. Le géant d’Asie du Sud déplore à ce jour 12.573 morts du virus, un bilan jugé sous-évalué par les experts.