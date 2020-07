Coronavirus en Inde : la grande ville de Bangalore, nouveau foyer du virus, se reconfine

Plus de 13 millions d’habitants de la grande ville de Bangalore et de sa région, dans le sud de l’Inde, entrent mardi soir dans un reconfinement de près de dix jours pour freiner la propagation du nouveau coronavirus.

Après avoir imposé un confinement brutal à l’échelle nationale fin mars, l’Inde a levé ce dernier début juin mais les reconfinements locaux se multiplient à travers le pays d’Asie du Sud, où l’épidémie fait toujours rage.

La deuxième nation la plus peuplée de la planète compte à ce jour 23.727 morts pour 906.752 cas déclarés de la maladie Covid-19, des chiffres en rapide progression. Les spécialistes estiment que le pic de l’épidémie n’est toujours pas atteint en Inde.

Bombay et New Delhi étaient jusqu’ici les mégapoles les plus touchées par la pandémie, mais Bangalore, siège des entreprises de la high-tech indienne, émerge comme un nouveau foyer du virus, avec 19.702 cas confirmés lundi soir.

Reconfinement jusqu’au 23 juillet

Le gouvernement local a imposé un reconfinement à la ville et aux districts mitoyens. Celui-ci entre en vigueur mardi à 20h00 locales (16h30 HB) et doit être maintenu jusqu’au 23 juillet au matin.

Les transports publics seront suspendus, et seuls les services et commerces essentiels pourront continuer à ouvrir.

Un nouveau confinement est également en place dans la ville de Pune (Maharashtra, ouest). Plusieurs États, dont l’Uttar Pradesh, le Tamil Nadu, le Kerala et l’Assam ont annoncé ces derniers jours des restrictions supplémentaires pour freiner l’expansion du virus.

Amélioration de la situation dans la capitale

Dans une rare lueur d’espoir, la capitale indienne New Delhi, où l’activité a repris un semblant de normalité, n’a détecté que 1246 nouveaux cas lundi, son bilan quotidien le plus bas depuis 35 jours.

Devant cette amélioration, la mégapole de vingt millions d’habitants, qui fait face à la saturation de ses hôpitaux, a suspendu pour le moment son projet de convertir des stades de sport en centres d’isolement pour malades du Covid-19.