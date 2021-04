Coronavirus en Inde: "Je n'ai rien pu faire, je l'ai juste regardé mourir"

Respirant à peine, Shyam Narayan est arrivé à l'hôpital à bord d'un rickshaw rouge à Delhi, les pieds pendant à l'extérieur. Mais personne n'a pu l'aider dans l'établissement, complètement débordé par le coronavirus.

Dans une Inde laminée par un tsunami épidémique, des milliers de malades sont victimes, comme lui, du manque de lits d'hôpitaux, d'oxygène et de médicaments vitaux.

A l'hôpital Guru Teg Bahadur (GTB), au Nord-Est de la capitale New Delhi, Shyam Narayan et sa famille ont patienté, dans un flot continu d'ambulances, de rickshaws et autres véhicules chargés de malades du Covid-19, dans l'attente d'une place. A l'intérieur, les lits peuvent être occupés par trois personnes à la fois.

Shyam Narayan n'a même pas pu arriver jusque là. Il a fini par franchir la porte mais quelques minutes après, son corps est revenu dehors sur une civière. Sans vie.

Toute la nuit, sa famille avait fait la tournée des hôpitaux en quête d'un lit avec de l'oxygène, explique son frère Ram. "Mon frère a cinq enfants et le plus jeune est tout petit, que vais-je dire à sa femme?".

Le pays, qui compte 1,3 milliard d'habitants, bat quotidiennement des records de cas de Covid et son système de santé craque sous le flot des malades. Dimanche, l'Inde a recensé sur 24 heures près de 350.000 nouvelles contaminations et 2767 décès.