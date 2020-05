Coronavirus en Inde : 6000 nouvelles infections, record journalier

L’Inde a rapporté vendredi plus de 6000 nouvelles infections au coronavirus ces dernières 24 heures, soit le plus grand nombre en un jour jusqu’à présent dans le pays, où le déconfinement progressif se poursuit. Les vols domestiques doivent notamment reprendre graduellement, lundi.

Le nombre total de cas s’élève pour l’instant à 118.447, a déclaré le ministre de la Santé. Le virus a causé 148 décès ces dernières 24 heures, pour un total de 3583 depuis le début de l’épidémie. En un jour, 6088 nouveaux cas ont été recensés, après 5609 jeudi et 5611 mercredi.

L’État du Maharashtra, avec 40.000 infections au Sars-CoV-2, est l’épicentre de l’épidémie en Inde. Ces trois derniers jours, plus de 2000 nouvelles contaminations journalières y ont été enregistrées, principalement dans la capitale économique Mumbai.

L’Inde a décrété son confinement, le plus important au monde, le 25 mars. Durant les deux premières phases, une interdiction complète de voyage et d’activité économique était en vigueur. Les mesures ont ensuite été partiellement assouplies. Lundi, le pays à plus d’1,3 milliard d’habitants entre dans une nouvelle phase de déconfinement, avec une reprise des vols domestiques.