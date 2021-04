Coronavirus en Hongrie : les terrasses rouvrent, bientôt les cinémas et théâtres

La Hongrie affiche un des taux de vaccination les plus élevés de l’Union européenne, dont elle est le seul membre à utiliser les produits russe Spoutnik et chinois Sinopharm même si ceux-ci n’ont pas encore reçu le feu vert du régulateur européen.

La Hongrie va rouvrir ses terrasses de cafés et restaurants, a annoncé vendredi le Premier ministre, alors que plus d’un tiers de la population a déjà reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19.

Mais c'est aussi un des pays des plus durement touchés par la pandémie de coronavirus avec quelque 26.000 décès enregistrés à ce jour, soit l'un des bilans les plus meurtriers au monde proportionnellement à la population, au coude-à-coude avec la République tchèque.

Le gouvernement a par ailleurs soumis cette semaine au Parlement une loi pour étendre jusqu’en septembre l’état d’urgence actuel, qui lui permet de diriger le pays par décrets.

Face à une situation qui demeure critique, de nombreuses voix s’élèvent, dans l’opposition et du côté des médecins, contre un assouplissement des restrictions jugé prématuré.

Mais Viktor Orban met en avant des contaminations et décès en déclin sur la semaine écoulée et veut rouvrir au plus vite l’économie, avant des élections législatives au printemps 2022 qui s’annoncent disputées.

Dans la Slovénie voisine, les mesures s’accélèrent aussi : les cinémas et théâtres, fermés depuis plus de six mois, rouvrent ce vendredi mais devront se soumettre à des règles sanitaires strictes, avant les hôtels de moins de 30 chambres dès lundi.