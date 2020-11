Coronavirus en Hongrie : l'état d'urgence étendu jusqu'au 8 février 2021

La Hongrie a étendu jusqu'au 8 février l'état d'urgence, instauré pour lutter contre la seconde vague de la pandémie de Covid-19, selon un décret gouvernemental adopté tard mardi soir.

Les restrictions, qui comprennent un couvre-feu entre 20H00 et 05H00, l'interdiction des rassemblements et la mise en place de cours en ligne pour les lycées et les universités, devaient initialement prendre fin le 11 décembre. Elles peuvent désormais être prolongées de deux mois supplémentaires.

Le nombre de contaminations au nouveau coronavirus a bondi depuis septembre, mais ce n'est que début novembre que le gouvernement de Viktor Orban a décidé de durcir les restrictions.

Plus de 4.200 nouveaux cas et 99 décès ont été enregistrés mercredi, en léger recul après les records de la semaine dernière dans ce pays d'Europe centrale de 9,8 millions d'habitants, qui avait été plutôt épargné par la vague du printemps.

Actuellement, près de 7.500 malades sont hospitalisés, dont 581 sous ventilateur.

Au total, 3.380 personnes sont décédées du Covid-19 depuis l'émergence de la pandémie, selon les statistiques officielles.