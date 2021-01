Coronavirus en Hongrie : l'état d'urgence et les restrictions sont étendues de 90 jours

Le gouvernement hongrois a annoncé jeudi l’extension de l’état d’urgence pour 90 jours et le maintien des restrictions, et prévoit d’autoriser tous les vaccins existants qui auront déjà été administrés à plus d’un million de personnes.

Après le premier épisode du printemps, ce dispositif, qui permet au gouvernement de diriger le pays par décrets, avait été instauré de nouveau le 11 novembre pour lutter contre la deuxième vague de la pandémie de Covid-19.

Face à une situation sanitaire qui reste préoccupante en Europe, les autorités ont décidé une prolongation au-delà de l’échéance du 8 février, a annoncé en conférence de presse Gergely Gulyas, le chef du Bureau du Premier ministre. Le Parlement sera appelé à entériner formellement cette mesure le mois prochain.

Eviter une troisième vague

Les restrictions actuelles restent par ailleurs en place jusqu’au 1er mars. Le but est "d’éviter une troisième vague" du virus, a expliqué Gulyas.

La Hongrie n’est pas confinée mais un couvre-feu est en vigueur entre 20h00 et 05h00, les rassemblements sont interdits, les restaurants fermés et le port du masque obligatoire dans l’espace public.

Dans l’éducation, les lycées et universités assurent les cours en ligne, tandis que les écoles primaires et crèches restent ouvertes.

d’homologuer tout vaccin qui a déjà été reçu par plus d’un million de personnes

Le gouvernement, qui n’a cessé de critiquer les "lenteurs" du processus de vaccination au sein de l’Union européenne (UE), a réitéré la nécessité d’accélérer le rythme.

Il prépare un décret qui permettra "d’homologuer tout vaccin qui a déjà été reçu par plus d’un million de personnes", a-t-il souligné.

La semaine dernière, Budapest avait approuvé l’utilisation en urgence du vaccin russe Spoutnik V et a passé commande de deux millions de doses, même s’il reste encore à l’autorité de santé à donner son feu vert définitif.

La Hongrie va en outre se procurer le mois prochain 500.000 doses du vaccin chinois Sinopharm, sous réserve de l’avis favorable des inspecteurs hongrois qui se trouvent à Pékin, a précisé le responsable.

Jeudi, la Hongrie a fait état de 93 nouveaux décès dus au coronavirus, ce qui porte le nombre total de morts dans le pays à 12.291.