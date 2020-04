Coronavirus en Grèce: les autorités prolongent le confinement jusqu'au 4 mai

Le gouvernement grec a prolongé jeudi jusqu'au 4 mai le confinement général imposé depuis un mois pour endiguer l'épidémie de nouveau coronavirus, avec pour seul assouplissement prévu une réouverture partielle des tribunaux dès lundi.

En raison du vieillissement de sa population et d'un système de santé affaibli par une décennie de crise financière, la Grèce a imposé des restrictions plus tôt que ses partenaires européens et est moins touchée par la pandémie: jusqu'ici 121 morts et 2.400 cas ont officiellement été enregistrés. "Le déconfinement sera fait en plusieurs phases successives pendant les mois de mai et juin", a indiqué jeudi le porte-parole du gouvernement Stelios Petsas, soulignant que "l'impact sur le système de santé sera évalué de semaine en semaine".

"Les mesures restrictives, censées initialement prendre fin le 27 avril, seront prolongés jusqu'au 4 mai", a-t-il souligné lors de son point de presse. A partir de lundi, néanmoins, les bureaux des registres fonciers vont rouvrir et les greffes des tribunaux fonctionneront à nouveau, avait annoncé plus tôt dans la semaine le porte-parole.

Le Premier ministre Kyriakos Mitsotakis doit annoncer au cours de la prochaine semaine les différentes étapes de sortie du confinement, imposé le 23 mars et qui a mis la vie économique du pays à l'arrêt. Depuis cette date, magasins, sites archéologiques, musées, hôtels, centres de divertissement, restaurants et cafés sont fermés. Seuls sont ouverts les supermarchés et les pharmacies.

Les motifs autorisant un déplacement sont limités et toute personne doit se munir d'une attestation le justifiant. D'importantes amendes sont infligées en cas de violation des restrictions.

Les autorités se sont félicitées à plusieurs reprises du respect des mesures par la majorité des citoyens, malgré les fêtes de la Pâques orthodoxe le 19 avril, traditionnellement marquées par un exode de la population urbaine vers les campagnes, des rassemblements dans les églises et des réunions familiales. Cette année, Pâques n'a été célébrée que sur les balcons des appartements dans les villes et les messes ont eu lieu à huis clos.