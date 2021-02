Coronavirus en Grèce : le confinement prolongé jusqu’au 8 mars

Le gouvernement grec a prolongé vendredi jusqu’au 8 mars le confinement en vigueur à Athènes et dans plusieurs régions du pays, les taux d’infection au coronavirus demeurant élevés.

"Nos épidémiologistes ont jugé nécessaire l’extension des mesures", a déclaré le vice-ministre de la Protection civile Nikos Hardalias, un an exactement après l’apparition du premier cas de Covid-19 en Grèce.

"Un an plus tard, nous livrons toujours la bataille […] Nous ne fléchirons pas, nous ne perdrons pas courage et nous ne ferons pas marche arrière", a ajouté le responsable visiblement ému lors d’une conférence de presse.

"Grâce aux vaccins, la liberté n’est plus très loin", a-t-il ajouté.

Selon l’épidémiologiste Gikas Magiorkinis, membre du comité sur le coronavirus du ministère de la Santé, les admissions en soins intensifs ont augmenté de 12% cette semaine.

La Grèce est soumise à un confinement strict depuis début novembre. Certaines mesures ont été allégées peu avant Noël, mais les restrictions ont été imposées à nouveau en février, de manière inégale selon la gravité de la pandémie dans les régions.

La pandémie a fait 6400 morts dans le pays, où 188.000 cas ont été recensés.

Plus de 826.000 personnes ont déjà été vaccinées, sur une population de 10,7 millions.