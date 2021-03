Coronavirus en Grande-Bretagne : "Pas de preuve" que les vaccins causent des caillots sanguins

Il n'y a "pas de preuves" que les vaccins contre le Covid-19 d'AstraZeneca et de Pfizer/BioNTech, utilisés au Royaume-Uni, causent des caillots sanguins (thromboses), a indiqué jeudi le régulateur britannique, le MHRA. L'annonce intervient alors que l'Agence européenne des médicaments a indiqué ce jeudi que le vaccin AstraZeneca est un "vaccin sûr et efficace. Les rares thromboses n'y sont pas associées".

"Notre examen approfondi et minutieux, parallèlement à l'évaluation critique de scientifiques indépendants de premier plan, montre qu'il n'y a aucune preuve que les caillots sanguins dans les veines se produisent plus que ce à quoi on pourrait s'attendre en l'absence de vaccination, pour l'un comme l'autre vaccin", a déclaré dans un communiqué June Raine, la directrice exécutive du MHRA.

Avantages et risques

Les avantages des vaccins contre le Covid-19 continuent de l'emporter sur tous les risques et le public devrait continuer à se faire vacciner lorsqu'il est invité à le faire, recommande le MHRA. Les dernières données disponibles suggèrent que le vaccin d'AstraZeneca réduit de 80% les hospitalisations et les décès dus à la maladie Covid-19.

Onze millions de personnes ont reçu une dose du vaccin d'AstraZeneca au Royaume-Uni.

Une quinzaine de pays, dont l'Allemagne, la France et l'Italie, ont suspendu par précaution l'utilisation de ce vaccin, après le signalement d'effets secondaires possibles, tels que des troubles de la coagulation et la formation de caillots.

Le MHRA a indiqué qu'un examen de cinq rapports britanniques faisant état d'un type très rare et spécifique de caillot sanguin dans les veines cérébrales (thrombose de la veine sinusale) survenant avec une diminution des plaquettes (thrombocytopénie) est en cours.

Ce type de problème a été signalé chez moins d'une personne sur un million vaccinées jusqu'à présent au Royaume-Uni, et peut également se produire de manière naturelle, selon le MHRA.