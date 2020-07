Coronavirus en Grande-Bretagne : le gouvernement reporte la prochaine étape du déconfinement prévue samedi

Déclaration du Premier ministre, Boris Johnson

"Avec ces chiffres qui augmentent, nous estimons que nous devrions maintenant appuyer sur la pédale de frein afin de garder le virus sous contrôle. Le samedi 1er août, nous avions espéré rouvrir en Angleterre un certain nombre de milieux à haut risque qui étaient restés fermés. Aujourd'hui, je crains que nous ne reportions ces changements d'au moins quinze jours. Cela signifie que jusqu'au 15 août au plus tôt, les casinos, les salles de bowling, les patinoires et les autres services de contact étroit doivent rester fermés. Les spectacles en salle ne reprendront pas. Il n'y aura pas d'essai pour les événements sportifs ou des conférences avec des foules plus importantes, et les réceptions de mariage de 30 personnes maximum ne seront pas autorisées, mais les cérémonies pourront continuer à avoir lieu, conformément aux directives de COVID-Secure."