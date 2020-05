Coronavirus : une France "coupée en deux", vers un déconfinement différencié par départements

Le Premier ministre français s’exprime ce jeudi pour clarifier les mesures de déconfinement. Et ça commence par une mauvaise nouvelle, puisque les cas en Ile-de-France restent encore assez élevés, "plus élevés qu’espéré", a dit le Premier ministre.

"La bonne nouvelle, c’est que nous sommes en mesure de valider le déconfinement sur l’ensemble du territoire

métropolitain, la moins bonne nouvelle c’est que certains départements ont des résultats moins bons qu’espérés", a dit le Premier ministre. Quatre régions sont en rouge dont l’Ile-de-France et Mayotte.

"La levée progressive du confinement peut-être engagée ce lundi 11 mai", au vu de la situation sanitaire, a confirmé jeudi le Premier ministre Edouard Philippe en présentant le plan de déconfinement du gouvernement.

Vers des mesures différenciées

Il a cependant averti que la France était "coupée en deux" selon les situations sanitaires entre départements "verts" et "rouges" qui auront des mesures différenciées, et appelé au maintien strict des gestes de protection.

Edouard Philippe a confirmé jeudi que les collèges ne pourraient pas rouvrir dans les départements classés en "rouge", là où le coronavirus "circule encore activement et où l’hôpital est encore en forte tension".

Dans ces départements, "le déconfinement est possible" à partir du 11 mai mais "avec certaines restrictions : pas d’ouverture des collèges, ni des parcs et jardins", a ajouté le Premier ministre. Un retour en classe pour les élèves de 6e et 5e est envisagé à compter du 18 mai dans les départements classés "vert".

Quid des personnes à risques

"Il n’y aura pas de confinement obligatoire pour les personnes vulnérables après le 11 mai", a annoncé le Premier ministre ce jeudi, tout en appelant les personnes à risques à respecter "des règles de prudence très strictes" face au coronavirus.

Edouard Philippe a demandé aux personnes "âgées ou malades de pathologies comme l’obésité, le diabète" ou souffrant "d’insuffisance respiratoire" de "conserver dans toute la mesure du possible des règles de prudence très strictes", comme "celles des deux derniers mois".

En parallèle, le pays se dit prêt à "tester massivement".