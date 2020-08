Coronavirus en France : selon Castex, il faut "étendre le plus possible l'obligation du port du masque dans les espaces publics"

Extension de l’obligation du port du masque à l’extérieur et interdiction des rassemblements de plus de 5000 personnes prolongée jusqu’au 30 octobre : Jean Castex a durci le ton, mardi, face à une "situation épidémiologique (qui) évolue dans le mauvais sens".

"Je le dis avec une forme de gravité : si nous ne réagissons pas collectivement, nous nous exposons à un risque élevé de reprise épidémique qui sera difficile à contrôler", a prévenu le chef du gouvernement lors d’un déplacement au CHU de Montpellier.

Réaction individuelle et collective

"Elle mettra à nouveau sous tension l’ensemble de la chaîne de santé, de la médecine de ville aux services hospitaliers, elle mettra aussi sous tension notre économie, notre système éducatif, notre vie collective et culturelle", a encore mis en garde M. Castex, en appelant à "réagir individuellement et collectivement" et "vigoureusement".

Après un conseil de défense consacré à l’épidémie dans la matinée, le Premier ministre a indiqué qu’il allait "demander aux préfets de se rapprocher des élus locaux pour étendre le plus possible l’obligation du port du masque dans les espaces publics".

Plusieurs communes ont déjà imposé depuis plusieurs jours le port du masque dans certaines de leurs rues, dont Paris et Marseille.

Les évènements restent limités à 5000 personnes

Le chef du gouvernement a en outre annoncé la prolongation jusqu’au 30 octobre de l’interdiction des évènements de plus de 5000 personnes.

Les préfets auront la "possibilité d’y déroger avec la vérification du strict respect des consignes sanitaires", a-t-il ajouté en rappelant qu'"on ne peut pas tout attendre des collectivités publiques, chacun exerce une part de responsabilité".

Renforcement des contrôles

"sur le respect de l’ensemble des règles destinées à prévenir la propagation du virus : respect des gestes barrières, du port du masque", notamment dans les restaurants, ou "des obligations de déclaration des rassemblements de plus de 10 personnes".

Il faut "éviter par-dessus tout un retour en arrière, un reconfinement important, c’est indispensable et c’est à notre portée", a encore martelé Jean Castex, en appelant à "être lucide" et "pour certains, nous ressaisir".

Le nombre de personnes diagnostiquées positives au Covid-19 a augmenté de 785 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures. En tout 10.800 nouveaux cas ont été enregistrés en une semaine.